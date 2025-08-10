रिंकू घोष ने ब्लू साड़ी में दिखाई कातिल अदाएं, फैंस बोले- 'आग लगा देगी आपकी...'

एक अन्य ने लिखा, 'कुछ कहने की जरूरत ही नहीं ये आंखे सब बोलती हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट में देखने को मिल रहा है. Source: Bollywoodlife.com