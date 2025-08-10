रिंकू घोष ने ब्लू साड़ी में दिखाई कातिल अदाएं, फैंस बोले- 'आग लगा देगी आपकी...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 10, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एक्ट्रेर रिंकू घोष अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
वहीं एक्ट्रेस ने अब ब्लू साड़ी में कुछ फोटोज साझा की है, जिसमें उनकी कातिल अदाएं देखने को मिल रही हैं.
इन पिक्सर्च को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'कहो न कहो.' जो फैंस को और भी अट्रैक्ट कर रहा है.
रिंकू घोष की इन तस्वीरों पर फैंस ही नहीं बल्कि भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने भी कमेंट किया है.
रानी चटर्जी ने एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फायर इमोजी शेयर किया है. वहीं फैंस ने जमकर प्यार बरसाया.
एक यूजर ने लिखा, 'आग लगा दोगे आपकी ब्यूटी आपका लुक देखकर घायल हो जाएंगे रिंकू जी उर्फ ब्यूटी किलर.'
एक अन्य ने लिखा, 'कुछ कहने की जरूरत ही नहीं ये आंखे सब बोलती हैं.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट में देखने को मिल रहा है.
