भोजपुरी की इस हसीना की बोल्डनेस पर फिदा होते हैं फैंस, भगवा बिकिनी में...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 08, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Bollywoodlife.com
नम्रता मल्ला के बोल्ड फोटोज के साथ ही बोल्ड वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं.

Bollywoodlife.com
नम्रता मल्ला अक्सर काफी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.

Bollywoodlife.com
नम्रता मल्ला ने एक बार भगवा बिकिनी में डांस किया था. उनके डांस को फैंस ने पसंद किया था.

Bollywoodlife.com
वहीं, नम्रता मल्ला की ड्रेस के रंग को लेकर काफी विवाद हुआ था.

Bollywoodlife.com
नम्रता मल्ला अपनी बोल्डनेस को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं.

Bollywoodlife.com
नम्रता मल्ला को इंस्टाग्राम पर 36 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

Bollywoodlife.com
