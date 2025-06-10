इन 5 चीजों के बिना अधूरा है भोजपुरी गानों का जादू! क्या आपने कभी गौर किया?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 10, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री का कद दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
आज भोजपुरी फिल्में खासकर गानें देश के कोने-कोने में सुने और देखे जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, कि 5 चीजों के बिना कोई भी भोजपुरी गाना पूरा नहीं होता है...नहीं तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड में कई ऐसे गानें हैं, जो स्पेशली 'ढोंढ़ी (नाभि)' पर बने हैं. भोजपुरी का सबसे हॉट टॉपिक यही है, जो हर दूसरे गाने में दिख जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरा भोजपुरी में 'लाली लिपिस्टिक' का काफी ट्रेंड रहा है. बता दें कि ये ट्रेंड सेट करने वाले पवन सिंह हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भोजपुरी गानों का एक और हॉट टॉपिक है 'चोली', इसके बिना भी किसी गाने की शूटिंग पूरी नहीं होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
भोजपुरी में 'साड़ी और लहंगा' का भी काफी ट्रेंड रहा है. इस पर बना कोई भी गाना झट से वायरल हो जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
भोजपुरी गानों का सबसे हॉट टॉपिक 'कमरिया' है. इस पर न गाने कितने गाने आपको मिल जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'भद्दी और काली है, तू मरती...' रंग को लेकर इस एक्ट्रेस को झेलने पड़े थे ताने
अगली वेब स्टोरी देखें.