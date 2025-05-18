शार्ट ड्रेस में मोनालिसा ने भड़काई फैंस के दिलों की आग, बेडरूम में हुस्न का कहर देख बोले- 'उफ्फ...'
Sadhna Mishra
| May 18, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ना आते ही फैंस के दिमाग में ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज की तस्वीर उभर आती है.
इस बार भी एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
एक्ट्रेस ने अब अपने बेडरूम से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लू-व्हाइट फ्लोरल प्रिंटेड डीप नेक शार्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में मोनालिसा कभी बैठकर तो कभी लेट कर कैमरे को कातिलाना अंदाज में पोज देती दिखाई दीं.
उनकी मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज दोनों ही फैंस को घायल कर रही हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'अगर किस तारे होते, तो मैं तुम्हें पूरा आसमान दे देता.'
जैसे ही ये फोटोज वायरल हुई यूजर्स कमेंट और लाइक्स से प्यार की बारिश करने लगे.
एक यूजर ने लिखा, 'आप हर बार हॉटनेस का लेवल हाई कर देती हो' दूसरे ने लिखा, 'उफ्फ ओवरलोडेड हॉटनेस.'
मोनालिसा की ये फोटोज पोस्ट होते ही कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स बटोर चुकी हैं.
