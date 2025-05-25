यूनिक जूड़ा, मांग में टीका और... भोजपुरी क्वीन ने दिखाई कातिल अदाएं, खुली रह गई फैंस की आंखें
Sadhna Mishra
| May 24, 2025
भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ ट्रेडिशनल लुक में तस्वीरें शेयर की हैं.
तस्वीरों में अक्षरा का गुलाब से सजा हेयरस्टाइल और खूबसूरत साड़ी में देसी लुक देखते ही बन रहा है.
अक्षरा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यूएस टाइम स्क्वायर पर भारतीयता फ्लॉन्ट करते हुए.'
फैंस अक्षरा के इस अंदाज पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
कई यूजर्स ने कहा 'आप जहां जाएंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, हमें गर्व है.'
सोशल मीडिया पर अक्षरा का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उन्हें सच में क्वीन कह रहे हैं.
