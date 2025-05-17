सिर पर दुपट्टा, माथे पर बिंदी... अक्षरा सिंह ने शेयर की दिलकश तस्वीरें, फैन ने पूछ लिया ये सवाल
Sadhna Mishra
| May 17, 2025
भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह एक बार फिर से अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर सुर्खियों में हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वह सूट सलवार पहने नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में एक्ट्रेस पर्पल और व्हाइट सूट पहनें माथे पर बिंदी लगाए नजर आ रही हैं. एक फोटो में उन्हें सिर पर दुपट्टा भी रखा है.
अक्षरा सिंह ने अपनी इन सादगी भरी फोटोज को शेयर करते हुए एक खास कैप्शन भी लिखा है.
अक्षरा ने तस्वीरों के साथ लिखा, 'तुम ही सोचो ज़रा क्यों ना रोके तुम्हें …'
वहीं जैसे ही एक्ट्रेस का ये पोस्ट वायरल हुआ वैसे ही फैंस के रिएक्शन आने लगे.
किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' तो किसी ने 'ब्यूटीफुल कहा' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'पटना की परी.'
तो वहीं एक नेटिजन ने पूछा 'दीदी आपका करियर किसने बनाया पवन सिंह या खेसारी लाल यादव?
अक्षरा सिंह की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं. उनकी मासूमियत फैंस का दिल जीत रही है.
