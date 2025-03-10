देसी लुक में कयामत लगती हैं भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी, फोटोज देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की हैं. फैंस इनके अंदाज और एक्टिंग के दीवाने हैं.

रानी अपने फोटोज, वीडियो और फिल्मों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. फैंस भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं.

भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

एक्ट्रेस ने कई फिल्मों और शोज में बोल्ड और हॉट लुक से लोगों को अपना दीवाना बनाया है.

रानी चटर्जी देसी लुक में भी फैंस के दिलों को घायल करती हैं. साड़ी बिंदी और झुमके में भी एक्ट्रेस बहुत सुंदर लगती हैं.

भोजपुरी फिल्मों के अलावे एक्ट्रेस ने हिंदी वेब सीरीज 'मस्तराम' में काम किया है. इसमें उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है.

लाल साड़ी, सिंदूर बिंदी में एक्ट्रेस बहुत प्यारी नजर आ रहीं हैं, एक्ट्रेस की फोटो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी.

