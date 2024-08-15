Stree 2 की आंधी से डरे भूल भुलैया 3 के मेकर्स, उठाया बड़ा कदम
| Aug 15, 2024
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 को पहले दिन शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।
शो में हॉरर, कॉमेडी के साथ तगड़ा सस्पेंस भी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया।
कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 भी इसी जोनर की फिल्म है।
वहीं, कार्तिक की फिल्म के मेकर्स स्त्री 2 की सफलता को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे में भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने अब बड़ा फैसला लिया है।
फिल्म का टीजर जल्द ही रिलीज होने वाला था, लेकिन मेकर्स ने इसे रोक दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भूल भुलैया 3 के टीजर के लिए फैंस को अभी इंतजार करना होगा।
मेकर्स इस फिल्म के टीजर को कुछ समय बाद रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
बता दें कि श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली है।
दावा है कि ये फिल्म 40 करोड़ के पार की कमाई करेगी।
