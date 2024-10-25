'भूल भुलैया 3' की स्क्रीनिंग में 'मंजुलिका' बनकर पहुंचीं विद्या बालन
Pratibha Gaur
| Oct 25, 2024
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
इस फिल्म में कार्तिक के साथ विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी लीड रोल में नजर आएंगी.
हाल ही में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई.
जिसमें एक्टेस विद्या बालन 'मंजुलिका' बनकर पहुंचीं.
इस दौरान विद्या बालन ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
इस फोटो में विद्या बालन माधुरी दीक्षित के साथ पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में माधुरी, कार्तिक ओर विद्या बालन डांस कर रहे हैं.
यह फिल्म 1 नवंबर यानी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी.
