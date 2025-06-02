'तितली को पाने की अगर...' वामिका गब्बी ने नए लुक में दिखाई दिलकश अदाएं, फैंस से पूछा ये सवाल
Sadhna Mishra
| Jun 01, 2025
'भूल चूक माफ' एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपना लेटेस्ट लुक फैंस के साथ शेयर किया है.
एक्ट्रेस ने अब ग्रीन साड़ी लुक में अपनी तस्वीरों से तहलका मचा दिया है.
नई तस्वीरों में वामिका ने कैमरे के सामने बेहद आकर्षक और खूबसूरत पोज दिए हैं.
वामिक ने साड़ी के साथ बटरफ्लाई स्टाइल की चोटी बनाई है, जो फैंस को काफी पसंद आ रही है.
उनका यह लुक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'भूल चूक माफ' के किरदार तितली से प्रेरित है.
फोटो के साथ वामिका ने मजेदार अंदाज में फिल्म का प्रमोशन करते हुए कैप्शन लिखा.
उन्होंने लिखा- 'तितली को पाने की अगर थोड़ी सी जल्दी है तो अभी के अभी भूल चूक माफ की टिकटें बुक करो.'
वामिका का यह प्रमोशनल स्टाइल और बटरफ्लाई लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है.
