Bhool Chuk Maaf ने छठे दिन बना डाला ये रिकॉर्ड, अब तक की इतनी कमाई
Pratibha Gaur
| May 29, 2025
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके हैं.
और इस मूवी को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है.
टाइम लीप पर आधारित 'भूल चूक माफ' में राजकुमार राव की कॉमेडी लोगों को खूब पसंद आ रही है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भूल चूक माफ' ने छठे दिन 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की है.
और इस हिसाब से मूवी ने अब तक 40.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर डाला है.
बता दें कि यह फिल्म के केवल शुरुआती आंकड़े हैं. मूवी का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि 'भूल चूक माफ' ने राजकुमार राव की फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.
बता दें कि 'भूल चूक माफ' ने ओपनिंग डे पर 7 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की थी.
तो वहीं दूसरे दिन इस मूवी ने 9.5 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था.
