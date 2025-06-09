नशीली आंखें और किलर अदाएं, एक्ट्रेस वामिका गब्बी की ये फोटोज चुरा लेंगी आपका दिल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 09, 2025

हाल ही में अपनी फिल्म भूल चूक माफ से धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस वामिका गब्बी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका अपने सोशल हैंडल पर आए दिन अपनी कातिलाना फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका का लुक लोगों का काफी पसंद आता है. वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, वामिका हर लुक्स में कमाल की खूबसूरत लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की नशीली आंखें हर किसी को दीवाना बना देने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद अपनी हर एक फोटो में वमिका कातिलाना पोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका कई पंजाबी, हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने वेब सीरीज में भी काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

वामिका हर एक लुक शानदार होता है. सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी फोटोज वीडियो शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रुबीना दिलैक ने ब्लू ड्रेस में ढा दिया कहर, तस्वीरें देख पलकें झपकना भूल जाएंगे आप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.