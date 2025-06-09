नशीली आंखें और किलर अदाएं, एक्ट्रेस वामिका गब्बी की ये फोटोज चुरा लेंगी आपका दिल
Mishra Rajivranjan
Jun 09, 2025
हाल ही में अपनी फिल्म भूल चूक माफ से धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस वामिका गब्बी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
वामिका अपने सोशल हैंडल पर आए दिन अपनी कातिलाना फोटोज शेयर करती रहती हैं.
वामिका का लुक लोगों का काफी पसंद आता है. वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, वामिका हर लुक्स में कमाल की खूबसूरत लगती हैं.
एक्ट्रेस की नशीली आंखें हर किसी को दीवाना बना देने वाली हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद अपनी हर एक फोटो में वमिका कातिलाना पोज दे रही हैं.
वामिका कई पंजाबी, हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने वेब सीरीज में भी काम किया है.
वामिका हर एक लुक शानदार होता है. सोशल मीडिया पर वो अक्सर अपनी फोटोज वीडियो शेयर करती रहती हैं.
