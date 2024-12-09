एब्स फ्लॉन्ट करने के चक्कर में एक्ट्रेस हुईं ट्रोल, मीडिया के सामने इस तरह दिया पोज
बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं जो अपनी फिटनेस के चलते काफी फेमस हो रही हैं.
मगर हाल ही में एक एक्ट्रेस अपने एब्स को फ्लॉन्ट करने के चक्कर में ट्रोल हो गई हैं.
हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की बात कर रहे हैं.
भूमि पेडनेकर आजकल अपने ड्रेसिंग सेंस और फिटनेस को लेकर फैंस की फेवरेट हो गई हैं.
मगर हाल ही में भूमि पेडनेकर ने मीडिया के सामने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर वो बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं.
दरअसल, भूमि पेडनेकर एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए गई थीं.
भूमि पेडनेकर ने इस पार्टी में कैजुअल लुक ब्लैक क्रॉप टॉप और जींस को कैरी किया था.
भूमि पेडनेकर ने पार्टी के दौरान पैप्स को एब्स फ्लॉन्ट कर पोज दिया जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे.
भूमि पेडनेकर ने अपनी सांस को अंदर की ओर खींचकर अपने एब्स का शो ऑफ कर पोज दिया था.
भूमि पेडनेकर को ऐसे पोज देते हुए देखकर फैंस ने कहा 'एब्स शो ऑफ करके क्या दिखाना चाहती हैं?
वहीं एक और यूजर ने लिखा 'सांस अंदर खींचकर क्या साबित करना चाहती हैं कि ये अपने एब्स बना रही हैं.'
