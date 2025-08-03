अप्सरा लुक में छाईं भूमि पेडनेकर, सैंचुरी सेटअप में फोटोशूट ने मचाया तहलका, फैंस बोले- 'फेयरीटेल से कम...'
Masummba Chaurasia
| Aug 02, 2025
Lifestyle Asia के लिए कराए गए फोटोशूट में भूमि पेडनेकर का फेयरीटेल जैसा अवतार इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.
इस लुक को खुद भूमि ने बताया 'Wild, ethereal and can’t be tamed'
यानी जंगली, अलौकिक और वश में न आने वाली. उन्होंने अपने अंदर की 'अप्सरा' को इस शूट के जरिए जगाया.
भूमि ने गहरे सुर्ख रंगों की साड़ी पहनी, जिसमें फ्लोरल प्रिंट और सेक्विन वर्क है. डीप नेक ब्लाउज और रिच ड्रेप ने पूरे लुक को रॉयल टच दिया.
उनके लंबे, वेवी बाल खुले हुए दिखे, जो अप्सरा लुक को एकदम जादुई बना रहे हैं. हेयरस्टाइल ने नेचुरल और रहस्यमयी वाइब दिया.
भूमि ने सिर्फ एक सुंदर पर्ल चोकर पहना, जिससे उनकी ड्रेस और पर्सनैलिटी दोनों को चमकने का मौका मिला. मिनिमल ज्वेलरी ने ग्रेसफुल टच जोड़ा.
हर तस्वीर में भूमि का आत्मविश्वास और नजाकत दोनों साफ झलक रहे थे. उन्होंने इस शूट को सिर्फ पोज नहीं, एक कहानी की तरह जिया.
फैंस ने कमेंट किया, 'Fairytale से कम नहीं' , 'अप्सरा लग रही हो' , और 'भू-देवी अवतार!' इंस्टाग्राम पर यह शूट वायरल हो चुका है.
