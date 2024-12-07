इस एक्ट्रेस ने Casting Director के तौर पर की थी करियर की शुरुआत, लिया था रणवीर सिंह का इंटरव्यू

Source: Bollywoodlife.com | Dec 07, 2024

रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से अनुष्का शर्मा के साथ डेब्यू किया था.

रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की फिल्म 'बैंड बाजा बारात' की कास्टिंग डायरेक्टर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर थीं.

भूमि पेडनेकर ने अपना करियर बॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया था.

भूमि पेडनेकर ने फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में फिल्म 'दम लगा के हईशा' से डेब्यू किया था.

भूमि पेडनेकर हाल ही में करीना कपूर के टॉक शो 'वॉट वूमेन वांट' में शामिल हुई थीं.

शो के दौरान भूमि पेडनेकर ने अपने कास्टिंग डायरेक्शन के दिनों को याद करते हुए रणवीर सिंह के बारे में कुछ बातों को बताया है.

भूमि पेडनेकर ने कहा फिल्म 'बैंड बाजा बारात' के लिए रणवीर सिंह का ऑडिशन मुझे आज भी याद है.

भूमि पेडनेकर ने कहा रणवीर सिंह बहुत ही नॉर्मल और अच्छे इंसान हैं.

भूमि ने कहा कि आज हम जैसे रेड कार्पेट पर लोगों से बात करते हैं, रणवीर सिंह उसी ऊर्जा के साथ हमारे ऑफिस में आए थे.

भूमि पेडनेकर ने बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह से पहले उनके जैसे किसी भी इंसान के साथ इंटरव्यू नहीं दिया था.

भूमि कहा मैं अक्सर अपनी लाइन्स में बहुत अच्छी होती हूं, मगर उस समय पहली बार मैं रणवीर के सामने अपनी लाइन्स को भूल गई थी.

भूमि ने रणवीर की तारीफ करते हुए बताया कि तब उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि उनके सामने बैठा इंसान उनसे बेहतर है.

भूमि पेडनेकर ने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उस अनुभव को भूल सकती हूं.

