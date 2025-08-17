'कुछ अजीब सा...' इंटरनेट पर छाया भूमि पेडनेकर का ये खास अंदाज, शेयर की फैंस से दिल की बात
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 17, 2025
भूमि पेडनेकर ने फैंस के साथ अपना लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक शेयर किया है, जिसमें वह पर्पल सूट में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस खूबसूरत तस्वीरों में एक्ट्रेस शानदार पोज देती नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस भूमि के इस नए अवतार पर दिल हार बैठे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फोटोज से ज्यादा एक्ट्रेस के कैप्शन के लोगों का ध्यान खींचा जिसमें एक्ट्रेस ने अपने दिल की बात कही.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि ने कैप्शन में लिखा, 'कुछ अजीब सा लग रहा है आज...अच्छा अजीब.'
Source:
Bollywoodlife.com
उनका यह लुक और कैप्शन दोनों ही यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है और वह एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिशा पटानी ने चलाया हुस्न का जादू, बोल्ड अंदाज में इंटरनेट का चढ़ा दिया पारा
अगली वेब स्टोरी देखें.