जल्द ही इंटीमेट सीन्स देने की तैयारी कर रही हैं मनीषा रानी? 10 साल बड़े एक्टर संग किया...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 06, 2025

भोजपुरी अदाकारा मनीषा रानी जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाली हैं. मनीषा रानी सीरियल हाल ए दिल में नजर आएंगी.

मनीषा रानी के शो का प्रोमो सोशल मीडिय पर खूब वायरल हो रहा है. इसी बीच मनीषा रानी ने बताया है कि वो इंटीमेट और किसिंग सीन्स के बारे में क्या ख्याल रखती हैं.

मनीषा रानी से पूछा गया कि क्या वो इंटीमेट सीन्स और लिप लॉक सीन्स देने वाली हैं. जवाब में मनीषा रानी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया.

मनीषा रानी ने कहा, मुझे इंटीमेट सीन्स देने से डर लगता है. आज तक मेरे चेहरे के कोई पास तक नहीं आया है.

मनीषा रानी ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इंटीमेट या लिपलॉप सीन्स कैमरे के आगे दे सकती हूं. मैंने कभी भी ऐसे सीन्स के बारे में नहीं सोचा.

मनीषा रानी के इस बयान ने फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. लोग पूछ रहे हैं कि मनीषा रानी को हॉट और बोल्ड सीन्स देने से डर क्यों लगता है.

बता दें हाल ए दिन शो में मनीषा रानी खुद से 10 साल बड़े एक्टर हर्षद अरोड़ा के साथ रोमांस करने वाली हैं.

लोग मनीषा रानी के टीवी डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लोगों को पता है कि टीवी पर आते ही मनीषा रानी छा जाएंगी.

