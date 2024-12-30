Bigg Boss की ये Ex- Contestant हुईं कंगाल, पिता के इलाज का पैसा इक्कठा करना भी हुआ था मुश्किल
| Dec 30, 2024
बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट पवित्र पुनिया अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं.
पवित्र पुनिया बिग बॉस 14 से खूब नाम और पैसा कमाया था.
पवित्र पुनिया ने बिग बॉस 14 के घर में कंटेस्टेंट एजाज खान के साथ रोमांस किया था.
पवित्र पुनिया और एजाज खान का रिश्ता बिग बॉस हाउस के बाहर भी कई महीनों तक चला था.
लेकिन कुछ समय पहले ही पवित्र पुनिया और एजाज खान का ब्रेकअप हो गया है.
ब्रेकअप के बाद पवित्र पुनिया ने खुद को भगवान की भक्ति में व्यस्त कर लिया है.
पवित्र पुनिया ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था.
पवित्र पुनिया ने बताया कि उस समय उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था और बिग बॉस से कमाए हुए पैसे भी खत्म हो गए थे.
पवित्र पुनिया ने बताया कि बिग बॉस के एक महीने बाद ही मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था.
पवित्र पुनिया ने कहा, 'पिता के इलाज के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे.'
पवित्र पुनिया ने बताया कि कई महीनों तक वो डिप्रेशन में थीं. यहां तक कि उन्हें सुसाइड करने के विचार आने लगे थे.'
