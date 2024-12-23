Bigg Boss के ये Ex- Contestants इस शो में दिखेंगे साथ, क्या दुश्मनी भूल बनेंगे दोस्त?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 23, 2024
सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में हर साल अलग- अलग कंटेस्टेंट शामिल होते हैं.
कई कंटेस्टेंट के बीच शो के दौरान झगड़ा और दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो शो के बाद भी बरकरार रहती है.
आज हम 'बिग बॉस 14' की विनर रुबीना दिलैक और फाइनलिस्ट राहुल वैद्य की बात कर रहे हैं.
'बिग बॉस 14' के हाउस में दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी. जिसको लेकर दोनों के बीच तनाव का माहौल बना रहता था.
हालांकि शो के बाद राहुल वैद्य ने यह कहा था कि रुबीना दिलैक से उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है.
लेकिन अब रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने वाले हैं.
कलर्स टीवी के शो 'लाफ्टर शेफ्स' में रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य साथ में दिखेंगे.
राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक इस शो में कॉमेडी और अपनी कुकिंग स्किल्स का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे.
रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य की दोस्ती का इंतजार दोनों के फैंस काफी समय से कर रहे थे.
फैंस को अब उम्मीद है कि इस शो के दौरान रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य अच्छे दोस्त बन सकते हैं.
वहीं नए साल की शुरुआत में अभिषेक कुमार, समर्थ जुरैल, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन भी शो का पार्ट बनेंगे.
