बॉडी शेमिंग पर छलका आयशा खान का दर्द, बोलीं- लोग इतना जजमेंट....

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

एक्ट्रेस आयशा खान जो 'बिग बॉस-17' से फेमस हुईं, उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में काम किया है, इन दिनों एक्ट्रेस 'दिल को रफू कर ले' में नजर आ रहीं हैं.

आयशा को कई बार बढ़े हुए वजन की वजह से ताने सुनने पड़े हैं, इतना ही नहीं उन्हें नाक की सर्जरी से लेकर वेट कम करने की सलाह तक दी गई है. जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है.

बता दें, Varindar Chawla के हैंडल से शेयर हुए, एक वीडियो में आयशा बॉडीशेमिंग पर बात करती नजर आ रहीं हैं, जिसमें वो कह रहीं है, कि लोग हर रोज आप पर बहुत जजमेंट देते रहते हैं.

बातचीत के दौरान वो कह रहीं हैं- कुछ लोग मुझे बोलते हैं, कि आप अपना वजन कम कर लो. इतना ही नहीं एक दफा मुझे किसी ने यह भी कहा था, कि अपनी नाक को फिक्स कर लो.

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, कि मेरी नाक में कोई प्रब्लम है, आयशा ने बताया कि दफा मैं एक मीटिंग में गई थी, मैंने ऑडिशन दिया, उनको ऑडिशन बहुत पसंद आया.

सब ठीक रहा, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच में पड़ गई, दरअसल, उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है, ये एक 'हॉरर' फिल्म है, वरना तुम्हें अपने दांत ठीक करने पड़ते.

आयशा बोलीं- मैं शॉक्ड थी और हंस भी रही थी, क्योंकि लोग इतना ज्यादा जजमेंट कैसे दे देते हैं, आपको अपनी बॉडी के बारे में भी कितना कुछ फील करा देते हैं.

उन्होंने कहा कि लोग इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही कुछ लिखते हैं, 'अरे ये तो मोटी हो गई...

इसके हाथ देखो...इसके कान देखो...लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक्टर हैं तो इसे परफेक्ट होना चाहिए.

