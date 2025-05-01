लाल जोड़े में इस खूबसूरत हसीना संग 'यूके राइडर' ने लिए सात फेरे, जानें कौन हैं करोड़पति यूट्यूबर अनुराग डोबाल की पत्नी?
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| May 01, 2025
मनोरंजन जगत से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 'बिग बॉस 17' फेम और मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोबाल, जिन्हें लोग 'यूके राइडर' के नाम से जानते हैं, अब शादीशुदा हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुराग ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ऋतिका चौहान संग सात फेरे लिए हैं. शादी के इस खास मौके पर ऋतिका ने लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत और स्टनिंग ब्राइड के तौर पर सबका दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
जबकि अनुराग आइवरी कलर की शेरवानी में हैंडसम दूल्हे लग रहे थे, दोनों की शादी की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिन्हें देखकर फैंस और सेलेब्स कपल को खूब बधाइयां दे रहे हैं, अनुराग और ऋतिका की जोड़ी सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी पॉपुलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
दोनों साथ में कई रील्स और व्लॉग्स बनाते हैं, और इनकी केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं बता दें, इसी साल मार्च में दोनों की सगाई हुई थी और अब उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी के फंक्शन में 'बिग बॉस 17' की एक और कंटेस्टेंट आयशा खान भी नजर आईं. फंक्शन में अनुराग ने स्टेज पर ऋतिका को गले लगाया और दोनों ने रोमांटिक डांस भी किया.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसका वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है, अनुराग डोबाल की बात करें, तो वो करोड़ों की नेट वर्थ वाले यूट्यूबर और मोटो-व्लॉगर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इंस्टाग्राम पर उनके 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और यूथ के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. हालांकि 'बिग बॉस 17' में उनकी जर्नी ज्यादा खास नहीं रही.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में उनकी सलमान खान से कहासुनी भी हो चुकी थी, और मुनव्वर फारुकी संग उनका टशन भी काफी चर्चा में रहा. शादी के बाद अब फैंस इंतजार कर रहे हैं, इस कपल की नई जिंदगी की झलकियों का...
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Wave Summit में ट्रेडिशनल लुक में दिखीं Alia Bhatt, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत
अगली वेब स्टोरी देखें.