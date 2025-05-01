लाल जोड़े में इस खूबसूरत हसीना संग 'यूके राइडर' ने लिए सात फेरे, जानें कौन हैं करोड़पति यूट्यूबर अनुराग डोबाल की पत्नी?

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2025

मनोरंजन जगत से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 'बिग बॉस 17' फेम और मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोबाल, जिन्हें लोग 'यूके राइडर' के नाम से जानते हैं, अब शादीशुदा हो चुके हैं.

अनुराग ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ऋतिका चौहान संग सात फेरे लिए हैं. शादी के इस खास मौके पर ऋतिका ने लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत और स्टनिंग ब्राइड के तौर पर सबका दिल जीत लिया.

जबकि अनुराग आइवरी कलर की शेरवानी में हैंडसम दूल्हे लग रहे थे, दोनों की शादी की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

जिन्हें देखकर फैंस और सेलेब्स कपल को खूब बधाइयां दे रहे हैं, अनुराग और ऋतिका की जोड़ी सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी पॉपुलर है.

दोनों साथ में कई रील्स और व्लॉग्स बनाते हैं, और इनकी केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं बता दें, इसी साल मार्च में दोनों की सगाई हुई थी और अब उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है.

शादी के फंक्शन में 'बिग बॉस 17' की एक और कंटेस्टेंट आयशा खान भी नजर आईं. फंक्शन में अनुराग ने स्टेज पर ऋतिका को गले लगाया और दोनों ने रोमांटिक डांस भी किया.

जिसका वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है, अनुराग डोबाल की बात करें, तो वो करोड़ों की नेट वर्थ वाले यूट्यूबर और मोटो-व्लॉगर हैं.

इंस्टाग्राम पर उनके 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और यूथ के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. हालांकि 'बिग बॉस 17' में उनकी जर्नी ज्यादा खास नहीं रही.

शो में उनकी सलमान खान से कहासुनी भी हो चुकी थी, और मुनव्वर फारुकी संग उनका टशन भी काफी चर्चा में रहा. शादी के बाद अब फैंस इंतजार कर रहे हैं, इस कपल की नई जिंदगी की झलकियों का...

