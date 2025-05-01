लाल जोड़े में इस खूबसूरत हसीना संग 'यूके राइडर' ने लिए सात फेरे, जानें कौन हैं करोड़पति यूट्यूबर अनुराग डोबाल की पत्नी?

दोनों साथ में कई रील्स और व्लॉग्स बनाते हैं, और इनकी केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं बता दें, इसी साल मार्च में दोनों की सगाई हुई थी और अब उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है. Source: Bollywoodlife.com