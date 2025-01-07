Bigg Boss 18 के इस कंटेस्टेंट की हुई 'फतेह', Sonu Sood संग दिखाएगा जलवा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 07, 2025

बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की फिल्म 'फतेह' 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

फिल्म 'फतेह' में सोनू सूद के साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस स्क्रीन शेयर करने वाली हैं.

सोनू सूद की फिल्म 'फतेह' में 'बिग बॉस 18' का एक कंटेस्टेंट नजर आएगा.

'बिग बॉस 18' में नजर आ चुके दिग्विजय राठी फिल्म फतेह में कैमियो करते नजर आएंगे.

सोनू सूद ने दिग्विजय राठी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था.

दिग्विजय राठी हाल ही में फिल्म 'फतेह' का प्रमोशन करते नजर आए थे.

गौरतलब है कि दिग्विजय राठी हाल ही में 'बिग बॉस 18' से एलिमिनेट हुए थे.

दिग्विजय राठी के शो के बाहर होने से फैंस निराश हुए थे लेकिन अब फतेह में एंट्री की खबर से खुश हैं.

