हाथों में हाथ डाले दिखे 'बिग बॉस 18' के ये कंटेस्टेंट, फैंस बोले- 'कितनी...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 26, 2025

रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का हाल ही में फिनाले हुए था. ये शो अभी भी चर्चा में बना हुआ है.

'बिग बॉस 18' में नजर आए अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी.

अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं.

अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह का अंदाज उनके फैंस खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं.

'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'कितनी क्यूट जोड़ी है.' एक फैन ने लिखा है, 'आप दोनों शादी कर लो.'

