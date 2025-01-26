हाथों में हाथ डाले दिखे 'बिग बॉस 18' के ये कंटेस्टेंट, फैंस बोले- 'कितनी...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 26, 2025
रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का हाल ही में फिनाले हुए था. ये शो अभी भी चर्चा में बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' में नजर आए अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविनाश मिश्रा और आयशा सिंह का अंदाज उनके फैंस खूब पसंद आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'कितनी क्यूट जोड़ी है.' एक फैन ने लिखा है, 'आप दोनों शादी कर लो.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कौन हैं राजेश खन्ना की नातिन Naomika Saran? देखिए खूबसूरत फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.