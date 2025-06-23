Bigg Boss 19: सलमान खान के घर में एंट्री लेगा ये बड़ा यूट्यूबर, एल्विश यादव से है खास कनेक्शन
Pratibha Gaur
| Jun 23, 2025
सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 जुलाई में शुरू होने वाला है.
ऐसे में अब मेकर्स लगातार शो के लिए फेमस सेलेब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं.
अब रिपोर्ट्स की मानें तो एल्विश यादव के दोस्त और फेमस यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी को भी शो के लिए अप्रोच किया गया है.
बता दें कि लक्ष्य बिग बॉस ओटीटी 2 में एल्विश यादव के साथ एंट्री लेने वाले थे.
हालांकि बाद में बिग बॉस में उनकी एंट्री को रद्द कर दिया गया था.
अब खबरों की मानें तो लक्ष्य चौधरी बिग बॉस 19 में सलमान खान के घर में कदम रखेंगे.
बता दें कि इस सीजन बिग बॉस का थीम बिल्कुल अलग होगा.
इस सीजन शो को बढ़ाकर साढ़े 5 महीने कर दिया गया है.
तो वहीं टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स को भी शो के लिए अप्रोच किया जा रहा है.
