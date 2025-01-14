Salman Khan से पंगा लेकर काम को तरस रहे Bigg Boss के ये EX कंटेस्टेंट
Masummba Chaurasia
| Jan 14, 2025
बिग बॉस शो जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं, और Bigg Boss 18 को भी वही होस्ट कर रहे हैं.
शो में कुछ प्रतियोगी सलमान खान से एटीट्यूड दिखाकर अपने करियर को दांव पर लगा देते हैं.
बिग बॉस सीजन 7 में आए कंटेस्टेंट कुशाल टंडन ने सलमान खान से बहस की थी.
जिसके बाद कुशाल बिग बॉस शो से बाहर निकल गए थे.
बिग बॉस 8 की करिश्मा तन्ना हिस्सा रहीं थीं, उन्होंने सलमान खान को एटीट्यूड दिखाया था.
जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें काफी कुछ सुनाया था, लेकिन इससे करिश्मा के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा.
बिग बॉस 18 की प्रतियोगी कशिश कपूर ने भी सलमान खान से एटीट्यूड दिखाते हुए बात की थी.
जिसके बाद कशिश बिग बॉस के घर से बेघर होकर चलीं गईं थीं.
गौहर खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, उन्होंने बिग बॉस सीजन 7 में हिस्सा लिया था.
गौहर खान ने शो के दौरान सलमान खान से तेज आवाज में बात की थी.
जिसके बाद गौहर खान घर से बेघर हो गईं थी, और उन्हें कई सालों तक काम नहीं मिला था.
बिग बॉस 14 की विनर रहीं रुबीना दिलैक, उन्होंने ने भी शो के दौरान सलमान खान से पंगा लिया था.
जिसके बाद सलमान खान ने रुबीना दिलैक को काफी कुछ सुनाया भी था.
