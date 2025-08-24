निक्की तंबोली की बोल्ड फोटोज ने ढाया कहर, फैंस बोले- 'इनको...'
'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस निक्की तंबोली अपनी बोल्डनेस को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाती हैं.
निक्की तंबोली ने एक बार फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस का ध्यान खींच रहा है.
एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है. उन्होंने अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है.
निक्की तंबोली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
निक्की तंबोली की बोल्ड अदाएं उनके तमाम चाहने वाले फैंस पसंद आ रही है और वह रिएक्शन दे रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'इनको खूबसूरती में कोई टक्कर नहीं दे सकता.' एक फैन ने लिखा, 'हॉटनेस ओवरलोडेड.'
साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस निक्की तंबोली 'बिग बॉस' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं.
