बिग बॉस होस्ट सलमान खान के हैं ये 5 जिगरी दोस्त

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' जल्द ही शुरू होने वाला है।

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल भी बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ही रहेंगे।

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में सलमान खान के दुश्मन तो बहुत होंगे।

Source: Bollywoodlife.com

इंडस्ट्री में सलमान खान के 5 जिगरी दोस्त भी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान और शाहरूख खान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान अपनी दोस्त रवीना टंडन के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में सलमान के दोस्त संजय दत्त का भी नाम शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर आमिर खान भी सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं अजय देवगन और सलमान खान को अक्सर एक साथ मस्ती करते देखा गया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड के इन हिंदी डायलॉग्स को फॉरेनर भी करते हैं पसंद

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.