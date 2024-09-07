बिग बॉस होस्ट सलमान खान के हैं ये 5 जिगरी दोस्त
Ankita Kumari
| Sep 07, 2024
टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' जल्द ही शुरू होने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल भी बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ही रहेंगे।
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में सलमान खान के दुश्मन तो बहुत होंगे।
इंडस्ट्री में सलमान खान के 5 जिगरी दोस्त भी हैं।
सलमान खान और शाहरूख खान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।
सलमान खान अपनी दोस्त रवीना टंडन के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
इस लिस्ट में सलमान के दोस्त संजय दत्त का भी नाम शामिल है।
एक्टर आमिर खान भी सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं।
वहीं अजय देवगन और सलमान खान को अक्सर एक साथ मस्ती करते देखा गया है।
