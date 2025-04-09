इन 8 फिल्मों में दिखा जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का प्यार, एक में निभाया असली रिश्ता

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 09, 2025

बॉलीवुड से राजनीति तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस जया बच्चन ने कई सालों तक सिल्वर स्क्रीन पर भी राज किया है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने अपने करियर के दौरान कई शानदार फिल्में की हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग देख लोग उनके दीवाने हो गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, जया को उनके अभिनय से ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ अच्छी बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में आइए जानते हैं कि जया और अमिताभ ने किन-किन फिल्मों में साथ काम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को पहली बार साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म 'बंसी बिरजू' में एक साथ देखा गया था.

Source: Bollywoodlife.com

साल 1973 में आई अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जंजीर' में भी दोनों साथ में नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

भारतीय सिनेमा की कॉमेडी फिल्म 'चुपके-चुपके' साल 1975 में रिलीज हुई थी और इसमें भी जया के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी देखने को मिली.

Source: Bollywoodlife.com

साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म 'अभिमान' में जया और अमिताभ बच्चन का प्यार देखने को मिला था. वहीं इस फिल्म में दोनों ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

सबसे सदाबहार फिल्मों में से एक साल 1975 में रिलीज हुई 'शोले' भी उन्हीं में से एक है, जिसमें जया और अमिताभ साथ नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

80 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में से एक 'सिलसिला' में भी अमिताभ और जया साथ में नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

'कभी खुशी कभी गम' फिल्म में एक भारतीय परिवार की कहानी को दिखाया गया है और अमिताभ और जया ने पति-पत्नी की भूमिका निभाई है.

Source: Bollywoodlife.com

साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'मिली' में जया और अमिताभ की जोड़ी देखने को मिली थी. इस फिल्म ने समीक्षकों से खूब तारीफें बटोरी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 7 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं Ajay Devgn और Kajol

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.