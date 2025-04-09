इन 8 फिल्मों में दिखा जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का प्यार, एक में निभाया असली रिश्ता
Sadhna Mishra
| Apr 09, 2025
बॉलीवुड से राजनीति तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस जया बच्चन ने कई सालों तक सिल्वर स्क्रीन पर भी राज किया है.
उन्होंने अपने करियर के दौरान कई शानदार फिल्में की हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग देख लोग उनके दीवाने हो गए थे.
हालांकि, जया को उनके अभिनय से ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ अच्छी बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि जया और अमिताभ ने किन-किन फिल्मों में साथ काम किया था.
जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को पहली बार साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म 'बंसी बिरजू' में एक साथ देखा गया था.
साल 1973 में आई अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जंजीर' में भी दोनों साथ में नजर आए थे.
भारतीय सिनेमा की कॉमेडी फिल्म 'चुपके-चुपके' साल 1975 में रिलीज हुई थी और इसमें भी जया के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी देखने को मिली.
साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म 'अभिमान' में जया और अमिताभ बच्चन का प्यार देखने को मिला था. वहीं इस फिल्म में दोनों ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था.
सबसे सदाबहार फिल्मों में से एक साल 1975 में रिलीज हुई 'शोले' भी उन्हीं में से एक है, जिसमें जया और अमिताभ साथ नजर आए थे.
80 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में से एक 'सिलसिला' में भी अमिताभ और जया साथ में नजर आए थे.
'कभी खुशी कभी गम' फिल्म में एक भारतीय परिवार की कहानी को दिखाया गया है और अमिताभ और जया ने पति-पत्नी की भूमिका निभाई है.
साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म 'मिली' में जया और अमिताभ की जोड़ी देखने को मिली थी. इस फिल्म ने समीक्षकों से खूब तारीफें बटोरी थीं.
