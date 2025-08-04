50 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं काजोल, ब्लैक साड़ी में दिए ऐसे पोज, तस्वीरें देख फैंस हुए...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 04, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 5 अगस्त 2025 को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं.

लेकिन बर्थडे से पहले एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बेहद ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है.

फोटोज में काजोल ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आ रही हैं.

तस्वीरों में एक्ट्रेस अलग-अलग पोज देते और स्माइल के साथ बेहद कॉन्फिडेंस नजर आ रही हैं.

फैंस इन फोटोज पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' तो किसी ने 'वाह कितनी सुंदर हैं' कहा.

वहीं अगर बात करें काजोल के वर्कफ्रंट की तो वह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सरजमीं' में नजर आईं थीं.

