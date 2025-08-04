50 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं काजोल, ब्लैक साड़ी में दिए ऐसे पोज, तस्वीरें देख फैंस हुए...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 04, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 5 अगस्त 2025 को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन बर्थडे से पहले एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बेहद ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में काजोल ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में एक्ट्रेस अलग-अलग पोज देते और स्माइल के साथ बेहद कॉन्फिडेंस नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस इन फोटोज पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' तो किसी ने 'वाह कितनी सुंदर हैं' कहा.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अगर बात करें काजोल के वर्कफ्रंट की तो वह हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सरजमीं' में नजर आईं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अब Bigg Boss 19 में उल्टा चश्मा घुमाएंगे तारक मेहता? मेकर्स ने किया अप्रोच
अगली वेब स्टोरी देखें.