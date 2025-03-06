महज 11 महीने में टूट गई थी इस 51 साल के पॉपुलर एक्टर की शादी, सामने आई असली वजह
Sadhna Mishra
टीवी का एक ऐसा पॉपुलर एक्टर जिसने महज 11 महीने में ही अपनी शादी तोड़ दी थी.
यह कोई और नहीं बल्कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से पहचान बनाने वाले एक्टर हितेन तेजवानी हैं.
टीवी के ये फेमस एक्टर अब 51 साल के हो गए है. इनकी दो शादियां हुईं हैं.
पहली पत्नी का नाम आज तक पता नहीं चला, लेकिन उससे तलाक लेकर उन्होंने 2004 में एक्ट्रेस गौरी प्रधान से शादी की.
एक्टर के मुताबिक करियर शुरू होते ही उनकी शादी हो गई, लेकिन काम के चक्कर में वक्त न दे पाने से प्यार नहीं हुआ और 11 महीने में तलाक हो गया.
फिर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में काम करते हुए हितेन को गौरी से प्यार हुआ, फिर दोनों ने 2004 में शादी कर ली.
हितेन और गौरी के जुड़वां बच्चे हैं. बेटा नेवान और बेटी कत्या, जो अब 15 साल के हो चुके हैं.
हितेन ने 'घर एक मंदिर' से डेब्यू किया, फिर 'कुटुम्ब', 'कुमकुम', 'कसौटी जिंदगी की' जैसे कई हिट शोज में दिखे.
