आखिर कौन हैं 'ब्लैक वारंट' के जेलर सुनील गुप्ता? कपूर खानदार से गहरा ताल्लुक, लीजिए पूरी जानकारी

इन दिनों नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' खूब धूम मचा रही है. 

इस वेब सीरीज में तिहाड़ जेल के बारे में दिखाया गया है.

वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' में जेलर सुनील कुमार गुप्ता का किरदार मुख्य भूमिका में दिखाया गया है.

जेलर सुनील कुमार गुप्ता का किरदार एक्टर जहान कपूर ने निभाया है.

वेब सीरीज 'ब्लैक वारंट' में जहान कपूर की एक्टिंग की हर जगह चर्चा हो रही है.

लेकिन क्या आप जानते हैं जहान कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं.

जहान कपूर एक्टर शशि कपूर के पोते और कुणाल कपूर के बेटे हैं.

जहान कपूर रिश्ते में रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर के कजिन भाई लगते हैं.

जहान कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'फराज' से की थी.

लेकिन जहान कपूर की फिल्म 'फराज' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी.

वहीं जहान कपूर ने वेब सीरीज से 'ब्लैक वारंट' से ओटीटी पर डेब्यू किया है.

जहान कपूर ने इस वेब सीरीज में अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया है.

