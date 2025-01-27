Bobby Deol के बर्थडे पर बना इतने किलो का लड्डू, केक काटने की तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
| Jan 27, 2025
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल 27 जनवरी को 56 साल के हो गए हैं. एक्टर के बर्थडे पर फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी.
बॉबी देओल ने अपने फैंस और मीडियाकर्मियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है. इस दौरान उन्होंने केक काटा.
बॉबी देओल के बर्थडे सेलिब्रेशन के तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है.
बॉबी देओल के बर्थडे पर उनके लिए बनाए गए लड्डू के केक ने लोगों का ध्यान खींचा. ये केक काफी बड़ा था.
बॉबी देओल के जन्मदिन पर बनाए गए लड्डू के केक 12 किलो बताया जा रहा है. केक पर लगे 'जपनाम' के बोर्ड आकर्षण का केंद रहे.
बॉबी देओल के फैंस उनके लिए लड्डू के केक के अलावा दूसरा केक लेकर भी आए. एक्टर ने फैंस साथ के अपनी खुशियां बांटी.
बॉबी देओल ने फैंस के सामने अपनी फिल्म 'एनिमल' का सिग्नेचर पोज दिया. एक्टर भी लोगों के साथ काफी खुश नजर आए.
