ममता कुलकर्णी के चक्कर में पागल था ये मशहूर एक्टर, विलेन बनकर मचा रहा है धमाल
Kavita
| Jan 30, 2025
90 के दशक में बॉलीवुड में राज करने वाली ममता कुलकर्णी महाकुंभ में साध्वी बनने के बाद से ही चर्चा में हैं.
ममता कुलकर्णी के नाम कई सारे विवाद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का एक एक्टर उनके लिए दीवाना था.
हम बात कर रहे हैं बॉबी देओले की. ममता और बॉबी देओल की लव स्टोरी कम ही लोग जानते हैं.
बॉबी देओल ने साल 1996 में तान्या से शादी की और दोनों अपनी लाइफ में आज भी खुश हैं.
बॉबी देओल की जिंदगी में तान्या से पहले नीलम कोठारी ने एंट्री ली थी.
दावा किया जाता है कि दोनों ने लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर अलग हो गए.
कहा जाता है कि बेबी देओल की जिंदगी में ममता कुलकर्णी भी रही हैं.
दावा है कि ममता कुलकर्णी और बेबी देओल की पहली मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती ने करवाई थी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेबी को पहली मुलाकात में ही ममता काफी पसंद आई थीं.
उन दिनों दोनों के रिश्ते की बात हर जगह फैल गई थीं. हालांकि, ममता ने बॉबी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था.
