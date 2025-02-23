बॉबी देओल के 'बाबा निराला' के रोल पर पत्नी ने कहा था- 'जो तुम्हारा...'
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है. अब वो ओटीटी पर वेब सीरीज में भी नजर आते हैं.
बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' के तीनों सीजन को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वेब सीरीज के तीसरे सीजन का दूसरा पार्ट 27 फरवरी एमएक्स प्लेयर पर आने वाला है.
वेब सीरीज 'आश्रम' में बॉबी देओल के किरदार का नाम निराला बाबा है. इस वेब सीरीज में बॉबी देओल का किरदार निगेटिव है.
बॉबी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान बताया कि जब उन्होंने अपने किरदार के बारे में पत्नी को बताया था तो उनका क्या रिएक्शन था.
बॉबी देओल ने कहा, 'वेब सीरीज आश्रम का जब ऑफर आया तो मैंने अपनी पत्नी तान्या को अपने रोल में बताया. इसके साथ ही बताया कि मैं अच्छे किरदार की तलाश में हूं.'
बॉबी देओल ने आगे कहा, 'ऐसे में तान्या ने पूरा सपोर्ट किया. वह बोली कि तुम करो ये रोल, जो तुम्हारा दिल चाहता है, वो करो.'
बॉबी देओल ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि वेब सीरीज 'आश्रम' के बारे में उन्होंने भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद को नहीं बताया था. उन्हें लगा कि वो जब वेब सीरीज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने ये रोल क्यों चुना.
