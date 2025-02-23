बॉबी देओल के 'बाबा निराला' के रोल पर पत्नी ने कहा था- 'जो तुम्हारा...'

बॉबी देओल ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि वेब सीरीज 'आश्रम' के बारे में उन्होंने भाई सनी देओल और पिता धर्मेंद को नहीं बताया था. उन्हें लगा कि वो जब वेब सीरीज देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने ये रोल क्यों चुना. Source: Bollywoodlife.com