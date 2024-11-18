'शादी करती तो खुश न रहती'... बॉबी देओल के खिलाफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उगला जहर
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 18, 2024
बॉलीवुड की एक हसीना ऐसी भी है जो कि बॉबी देओल की पत्नी ना बनने का जश्न मनाती है.
यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा नीलम कोठारी की जो कि एक जमाने में बॉबी देओल को डेट कर चुकी हैं.
माना जाता है कि बॉबी देओल और नीलम का ब्रेकअप पूजा भट्ट की वजह से हुआ था.
हालांकि नीलम कोठारी ने इस खबर को गलत बता दिया है.
नीलम कोठारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से बॉबी देओल को छोड़ा था.
उस समय बॉबी देओल का करियर शुरू हुआ था. नीलम को इस बात का डर था कि बॉबी बड़े स्टार बन भी पाएंगे या फिर...
नीलम किसी सिटार की पत्नी बनकर अपने करियर को खत्म नहीं करना चाहती थीं.
ऐसे में नीलम कोठारी ने बॉबी देओल से ब्रेअप करने में ही भलाई समझी.
