कांजीवरम साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी पहनें वायरल हो रहीं बॉडीबिल्डर दुल्हनिया, फोटो देख सास ननद में डर…
Shreya Pandey
| Mar 04, 2025
इस समय सोशल मीडिया पर एक बॉडीबिल्डर ब्राइड की फोटोज वायरल हो रही है. लोग इस फोटोज को बहुत पसंद भी कर रहें हैं.
मसल्स वाली इस दुल्हन को देखने के बाद में लोग एकदम हैरान हो गए हैं. इस फोटो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
इस फोटो को देखने के बाद लोगों के मन में यही है कि ये बॉडीबिल्डर ब्राइड कौन है.
इस बॉडीबिल्डर महिला का नाम चित्रा पुरुषोत्तम है और यह बेंगलुरु की रहने वाली है. ये कर्नाटक की एक बॉडी बिल्डर है.
चित्रा पुरुषोत्तम को मिस इंडिया फिटनेस से लेकर वैलनेस, मिस कर्नाटक और मिस बेंगलुरु जैसे कई टाइटल मिल चुके हैं.
बॉडी बिल्डर चित्रा पुरुषोत्तम ने दुल्हन लुक में फोटोशूट कराया है. इस फोटो देखते ही लोगों ने कमेंट भी करना शुरू कर दिया.
कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी बहू के सामने सास-ननद डर के रहेंगी तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि पति की अब खैर नहीं।
