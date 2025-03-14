बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' की डेटिंग हिस्ट्री! जानिए किस-किस से जुड़ा नाम
Sadhna Mishra
| Mar 14, 2025
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर सुर्खियों में हैं.
ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्टर का नाम किन-किन हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है.
आमिर खान ने रीना दत्ता से पहली शादी की थी, लेकिन 16 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया.
एक्टर का नाम ममता कुलकर्णी के साथ भी जुड़ चुका है. हालांकि कि कपल ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई.
आमिर खान की डेटिंग हिस्ट्री में पूजा भट्ट का नाम भी शामिल हैं. दोनों को कुछ सयम साथ रहने के बाद ब्रेकअप कर लिया.
फिल्म 'लगान' की एक्ट्रेस रैचेल शैली और आमिर खान एक दूसरे को डेट कर चुके हैं. हालांकि कुछ समय बाद दोनों की राहें जुदा हो गई.
आमिर खान ने किरण राव को कई सालों तक डेट किया उसके बाद उनसे दूसरी बार शादी रचाई, लेकिन ये शादी भी कुछ सालों बाद ही टूट गई.
एक्टर का नाम एक्ट्रेस फातिमा सना के साथ भी जुड़ा था. खबरें थी कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही इन खबरों को अफवाह बताई थी.
वहीं अब इन दिनों आमिर खान का नाम गौरी स्प्रेट संग जुड़ रहा है. हालांकि एक्टर ने भी इस रिश्ते को कंफर्म किया है.
