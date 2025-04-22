बॉक्स ऑफिस पर ढेर हुईं आमिर खान की ये 7 फिल्में, नंबर 4 देखकर नहीं होगा यकीन
| Apr 22, 2025
आमिर खान की फिल्में वैसे तो हिट ही होती है, लेकिन उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी हैं, जिन्हें देखकर दर्शकों ने अपना माथा पीट लिया.
आमिर खान और सलमान की जोड़ी वाली 'अंदाज अपना अपना' भले ही कल्ट बनी हो, लेकिन रिलीज के वक्त बुरी तरह फ्लॉप हुई थी.
'अकेले हम अकेले तुम' में इमोशंस तो थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने कुछ खास इमोशन नहीं जगाया.
एक्शन से भरपूर 'बाजी' आमिर के करियर की उन फिल्मों में रही जिसे दर्शकों ने नजरअंदाज कर दिया.
भाई के साथ बनी फिल्म 'मेला' में भी आमिर की परफॉर्मेंस दर्शकों को थिएटर तक खींच नहीं पाई.
'मंगल पांडे: द राइजिंग' के जरिए देशभक्ति पर दांव लगाया गया, लेकिन फिल्म दर्शकों के दिल में जगह नहीं बना सकी.
भारी बजट और VFX से सजी 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' आमिर की सबसे बड़ी फ्लॉप में गिनी जाती है.
हॉलीवुड रीमेक 'लाल सिंह चड्ढा' ने हाई उम्मीदें जगाईं लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.
Mr. Perfectionist भी हर बार परफेक्ट नहीं रहते, और ये फिल्में उसी की गवाही देती हैं.
