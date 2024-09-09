अक्षय कुमार की कमाई के 5 जबरदस्त सोर्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2024
बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार आज अपना 57वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं।
इस मौके पर आइए आपको अक्षय कुमार के इनकम के बारे में बताते हैं।
अक्षय कुमार की गिनती बॉलीवुड के अमीर एक्टर्स में होती है।
रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की टोटल नेटवर्थ लगभग 742 करोड़ रुपए है।
अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक फिल्म का लगभग 135 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं।
अक्षय कुमार एक एड के लिए 10 करोड़ रुपए तक वसूलते हैं।
अक्षय कुमार हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी के भी मालिक हैं।
ब्रांड इंडोर्समेंट के जरिए अक्षय कुमार एक ब्रांड से तकरीबन 6 करोड़ रुपए कमा लेते हैं।
बता दें, अक्षय कुमार ने कई बड़ी कम्पनीज में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ हैं।
