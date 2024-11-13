बॉलीवुड के इस एक्टर ने गुड़गांव के आश्रम में की थी शादीशुदा एक्ट्रेस से शादी
Bollywoodlife.com
Nov 13, 2024
बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिका या दोस्त से शादी की है मगर इस एक्टर की कहानी थोड़ी दिलचस्प है.
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और किरण खेर की प्रेम कहानी को लेकर कुछ बातों को साझा किया था.
अनुपम खेर और किरण खेर की शादी गुड़गांव के एक आश्रम में परिवार के सामने साल 1985 में हुई थी.
अनुपम खेर ने कहा कि वो पुणे में चल रही फिल्म की शूटिंग को बीच में छोड़कर कर गुड़गांव गए थे.
मगर क्या आपको पता है अनुपम खेर और किरण पुराने दोस्त हुआ करते थे?
अनुपम ने बताया, हम 10 साल तक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. फिर किरण की शादी हो गई और मुझे भी एक लड़की ने धोखा दे दिया था.
अनुपम खेर ने कहा जब हम फिर से मिले तब उस समय किरण अपनी शादी में कई परेशानियों से गुजर रही थीं.
अनुपम खेर और किरण की 10 साल की दोस्ती फिर प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया.
अनुपम खेर से शादी के बाद किरण खेर अपनी पहली शादी से हुए बेटे सिकंदर को भी अपने साथ ले आई थीं.
अनुपम खेर ने किरण के बेटे को अपनाया और अब सिकंदर भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं.
