बॉडीगार्ड को करोड़ों में सैलरी देते हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, खोल देते हैं तिजोरी
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
दीपिका पादुकोण के बॉडीगार्ड का नाम जलाल है, जिसे एक्ट्रेस सालाना 1.2 करोड़ रुपये देती हैं.
सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा को हर महीने 15 लाख रुपये सैलरी देते हैं. सालाना शेरा की इनकम 2 करोड़ है.
सैफ अली खान के बॉडीगार्ड में यूसुफ इब्राहिम है, जिन्हें एक्टर की तरफ से सालाना 1.2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं.
हालांकि, अब सैफ ने रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी को सुरक्षा का जिम्मा भी सौंप दिया है.
आमिर खान के बॉडीगार्ड का नाम युवराज घोरपड़े है. दावा है कि एक्टर भी युवराज की सालाना सैलरी में 2 करोड़ देते हैं.
अमिताभ बच्चन का बॉडीगार्ड जितेंद्र शिंदे भी करोड़ों में फीस लेता है. दावा है कि जितेंद्र की सालाना फीस 1.5 करोड़ है.
अक्षय कुमार अपने बॉडीगार्ड श्रेयसे थेले को सालाना 1.5 करोड़ रुपये सैलरी देते हैं.
दावा है कि कटरीना कैफ अपने बॉडीगार्ड को सालाना 1 करोड़ रुपये फीस देती हैं.
शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह की सबसे ज्यादा सैलरी है. दावा है कि वह सालाना 2.7 करोड़ रुपये लेता है.
