ऐश्वर्या राय से अक्षय कुमार तक, क्या इन मशहूर चेहरों के क्यूट नाम जानते हैं आप?
Astha Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
मिस वर्ल्ड 'ऐश्वर्या राय' को 'गुल्लू' और 'ऐश' के नाम से भी जानते हैं.
बॉलीवुड की 'बार्बी डॉल' कैटरीना को 'कैट' भी कहते हैं.
यूपी वाला ठुमका लगाने वाले गोविंदा 'चीची' के नाम से भी जाने जाते हैं.
बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस'दीपिका' को 'दीपू' कहते हैं.
आप जानकर चौंक जाएंगे कि सब की फेवरेट आलिया अपने घर वालों के लिए प्यारी आलू' हैं.
फिल्म 'कबीर सिंह' में सबको अपनी एक्टिंग से दंग करने वाले शाहिद कपूर को 'साशा' कहते हैं.
फिल्म 'बेबी जॉन' के वरुण धवन को घर में पप्पू कहते हैं.
अपने स्टाइलिश लुक के लिए फेमस ऋतिक रोशन 'डुग्गु' के नाम से जाने जाते हैं.
'फिर हेरा फेरी' जैसे फिल्मों से सबको हंसाने वाले 'अक्षय कुमार' को राजू कहते हैं.
