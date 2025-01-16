12वीं तक भी नहीं पढ़ीं कपूर खानदान की बहू आलिया भट्ट?
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
आलिया भट्ट की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है।
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी मेहनत से आलिया ने फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
एक से एक फिल्मों में काम करने के साथ-साथ एक्ट्रेस ने नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
अब आलिया भट्ट करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं और साइड बिसनेस से भी खूब कमाई कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
वैसे आलिया भट्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि पढ़ाई लिखाई के मामले में एक्ट्रेस ने ज्यादा समय नहीं लिया।
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्टन ने 12th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट ने 12th क्लास में एग्जाम भी नहीं दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि आलिया भट्ट नेशनल अवॉर्ड विनर भी रह चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सामान्य बुद्धि नहीं सुलझा पाएगी इन 9 फिल्मों-वेब सीरीज की गुत्थी, OTT पर जरूर देखें
अगली वेब स्टोरी देखें.