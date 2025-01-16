12वीं तक भी नहीं पढ़ीं कपूर खानदान की बहू आलिया भट्ट?

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

आलिया भट्ट की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है।

अपनी मेहनत से आलिया ने फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है।

एक से एक फिल्मों में काम करने के साथ-साथ एक्ट्रेस ने नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किया है।

अब आलिया भट्ट करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं और साइड बिसनेस से भी खूब कमाई कर रही हैं।

वैसे आलिया भट्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे।

बता दें कि पढ़ाई लिखाई के मामले में एक्ट्रेस ने ज्यादा समय नहीं लिया।

आलिया भट्टन ने 12th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी।

आलिया भट्ट ने 12th क्लास में एग्जाम भी नहीं दिया था।

बता दें कि आलिया भट्ट नेशनल अवॉर्ड विनर भी रह चुकी हैं।

