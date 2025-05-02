स्विमिंग पूल में अमीषा पटेल का बोल्ड अंदाज, बिकिनी लुक में इंटरनेट पर मचाया तूफान

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 02, 2025

अमीषा पटेल बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और ग्रेसफुल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'कहो ना प्यार है' से की थी और रातों-रात स्टार बन गईं.

अक्सर वह अपने हॉट और बोल्ड अंदाज से फैंस को अपना दीवाना बनाती रहती हैं.

वहीं अब एक बार फिर अमीषा बिकिनी लुक में सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनका यह लुक देख फैंस दीवाने हो उठे हैं.

हाल ही में अमीषा पटेल ने ब्लैक-गोल्डन बिकिनी में स्विमिंग पूल वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो में स्टाइलिश पोज और ग्लैमरस अदाओं से अमीषा ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

फैंस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 'Timeless Beauty' का तूफान आ गया है.

किसी ने उन्हें कहा 'Pool Queen', तो किसी ने बताया बॉलीवुड की एवरग्रीन हॉट स्टार.

अमीषा का ये बिकनी लुक आज की यंग एक्ट्रेसेस को भी कड़ी टक्कर दे रहा है.

