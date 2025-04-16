एक्टिंग ही नहीं इन चीजों की भी दीवानी हैं काजोल, कैमरे के पीछे क्या करती हैं एक्ट्रेस?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 16, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास जगह बना चुकी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी काजोल कुछ चीजों की दीवानी हैं?

अगर नहीं... तो चलिए आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जो काजोल को करना बेहद पसंद है.

हाल ही में काजोल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी हॉबीज के बारे में बता रही हैं.

वीडियो में काजोल ने मजाक में कहा कि ट्रैफिक की वजह से लेट हुईं, पर असल में वह अपनी पसंदीदा चीजें कर रही थीं.

उन्होंने बताया कि उन्हें आराम से किताबें पढ़ना बेहद पसंद है, जो उनकी फेवरेट हॉबी है.

किताबों के अलावा काजोल को बुनाई का शौक है, जो उनके स्ट्रेस को कम करता है.

कॉफी पीते हुए 'मी टाइम' बिताना काजोल को बहुत सुकून देता है.

काजोल खाने की शौकीन हैं और अलग-अलग तरह के पकवानों का मजा लेती हैं.

करियर की बात करें तो काजोल 2025 में फिल्म 'सरजमीन' और 'मां' में नजर आएंगी.

'सरजमीन' में काजोल के साथ इब्राहिम अली खान भी एक खास किरदार में दिखेंगे.

