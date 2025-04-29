पहलगाम अटैक पर नहीं बोलीं काजोल, मुस्कुराती तस्वीर ने भड़काया लोगों का गुस्सा, हो गईं ट्रोल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 29, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.
हालांकि, हाल ही में हुए पहलगाम में आतंकी हमले पर एक्ट्रेस ने कोई पोस्ट नहीं किया था, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद उनका पोस्ट सामने आया है.
दरअसल, एक्ट्रेस ने अब अपनी कुछ मुस्कुराती हुई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा.
यूजर्स ने एक्ट्रेस को असंवेदनशील बताते हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.
एक्ट्रेस ने व्हाइट ब्लेजर में मुस्कुराते हुए कई बेहतरीन पोज देते हुए फोटोज क्लिक करवाई हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हां ये मुस्कुराहट बहुत सारे विचारों के बाद आती है.'
बस फिर क्या था जैसे ही ये पोस्ट सामने आया लोगों ने एक्ट्रेस को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी.
एक ने लिखा, 'पहलगाम हमले पर पोस्ट डालो.' दूसरे ने लिखा, 'काजोल बहुत फ्री हो गए हो.'
हालांकि इस बीच काफी सारे लोगों ने काजोल की तारीफ भी की है. कुल मिलाकर एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
