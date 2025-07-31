कियारा आडवाणी की इन फोटोज को देख हार बैठेंगे दिल, खूबसूरती देख हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 31, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बहुत खूबसूरत और बोल्ड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन्होंने कई शानदार फिल्में और सीरीज भी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

आज यानी 31 जुलाई को कियारा का जन्मदिन है. एक्ट्रेस अब 34 साल की हो गईं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कियारा की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कियारा अब मॉम बन चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

कियारा की फिल्म वॉर 2 बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बेटे के जन्म के बाद अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी की बिगड़ी तबीयत, हाथ में कैनुला देख...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.