कियारा आडवाणी की इन फोटोज को देख हार बैठेंगे दिल, खूबसूरती देख हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Jul 31, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बहुत खूबसूरत और बोल्ड हैं.
इन्होंने कई शानदार फिल्में और सीरीज भी किया है.
आज यानी 31 जुलाई को कियारा का जन्मदिन है. एक्ट्रेस अब 34 साल की हो गईं हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
कियारा की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं.
कियारा अब मॉम बन चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है.
कियारा की फिल्म वॉर 2 बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है.
