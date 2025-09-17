पहली फिल्म की याद में खोईं कृति खरबंदा, सालों पुरानी तस्वीरों में देखें अनदेखा अंदाज
Mishra Rajivranjan
| Sep 16, 2025
एक्ट्रेस कृति खरबंदा इन दिनों पर्दे से भले दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ लगातार टच में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म 'राज रीबूट' की BTS तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया.
एक्ट्रेस ने तस्वीरों के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें वह दीवार पर चढ़ती नजर आ रही हैं.
इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, 'डियर बॉलीवुड मैं आपसे 9 साल पहले मिली थी.'
उन्होंने आगे कहा, 'आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, आपने हमें वो यादें दीं जो मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेंगी.'
बता दें कि, कृति ने विक्रम भट्ट की फिल्म 'राज रीबूट' से 2009 में बॉलीवुड डेब्यू किया था.
उनका यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस इसपर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
