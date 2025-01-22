बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स की बेटी का तो कोई जवाब ही नहीं! जवान होते ही वायरल हुई तस्वीरें

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स लारा दत्ता को तो हर कोई जानता है.

बला की खूबसूरत लारा खुद तो बेहद खूबसूरत हैं ही, उनकी बेटी भी कमाल हैं.

लारा दत्ता की बेटी अभी सिर्फ 13 साल की हैं.

लारा दत्ता की बेटी का नाम सायरा भूपति है.

इस फोटो में सायरा काफी स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही हैं.

सायरा अपनी मां की तरह ही दिखती हैं और वैसी ही स्टाइलिश भी हैं.

सायरा की स्माइल बहुत प्यारी है अभी वो अपने स्कूल के दौर में हैं.

लारा दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी की कई सारी फोटोज पोस्ट कर रखी हैं.

