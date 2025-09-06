लाल साड़ी में बनी मराठी बाला! मंजरी फडनिस का ट्रेडिशनल लुक इंटरनेट पर मचा रहा धमाल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2025

लाल साड़ी में सजी-धजी मंजरी फडनिस का मराठी बाला लुक इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

नथ, लाल बिंदी और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में मंजरी का यह ट्रेडिशनल अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों में उनकी स्माइल और सादगी ने लुक को और ज्यादा खास बना दिया.

Source: Bollywoodlife.com

देसी क्वीन की तरह पोज देतीं मंजरी अपने कल्चर और रूट्स से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया है.

Source: Bollywoodlife.com

मॉडर्न लुक्स के साथ-साथ मंजरी का ट्रेडिशनल अंदाज भी उतना ही ग्लैमरस और ग्रेसफुल लगता है.

Source: Bollywoodlife.com

लाल साड़ी और मराठी नथ का कॉम्बिनेशन किसी भी फेस्टिव मौके के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

Source: Bollywoodlife.com

इंटरनेट पर मंजरी फडनिस का यह मराठी बाला अवतार फिलहाल हर तरफ चर्चा में है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मौनी रॉय का ट्रेडिशनल लुक देख फैंस ने थामा दिल, सादगी देख फटी की फटी रह जाएंगे आंखें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.