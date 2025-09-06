लाल साड़ी में बनी मराठी बाला! मंजरी फडनिस का ट्रेडिशनल लुक इंटरनेट पर मचा रहा धमाल
Masummba Chaurasia
| Sep 06, 2025
लाल साड़ी में सजी-धजी मंजरी फडनिस का मराठी बाला लुक इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.
नथ, लाल बिंदी और गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में मंजरी का यह ट्रेडिशनल अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.
तस्वीरों में उनकी स्माइल और सादगी ने लुक को और ज्यादा खास बना दिया.
देसी क्वीन की तरह पोज देतीं मंजरी अपने कल्चर और रूट्स से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं.
फैंस तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया है.
मॉडर्न लुक्स के साथ-साथ मंजरी का ट्रेडिशनल अंदाज भी उतना ही ग्लैमरस और ग्रेसफुल लगता है.
लाल साड़ी और मराठी नथ का कॉम्बिनेशन किसी भी फेस्टिव मौके के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
इंटरनेट पर मंजरी फडनिस का यह मराठी बाला अवतार फिलहाल हर तरफ चर्चा में है.
